Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi con la vittoria ai Mondiali? Montepremi e cifre per l’individuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nelai2024 di biathlon. L’azzurra ha regalato una prova di enorme portata tecnica e agonistica a Nove Mesto (Repubblica), imponendosi nella gara che propone 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono. La sappadina è riuscita a trionfare in virtù di un memorabile su 20 su 20 al tiro, centrando tutti i bersagli e surclassando la concorrenza di tutte le avversaria. La 29enne è salita sul gradino più alto del podio per la prima volta in un evento individuale aidopo l’oro con la staffetta femminile a Oberhof nel 2023. La nostra portacolori, già d’argento pochi giorni fa nell’inseguimento in terra ceca, ha regalato all’Italia il primo titolo in questa kermesse e ora può guardare con ulteriore ottimismo per la ...