Quando le pubblicità funzionano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lache invita a lasciare tutto all'Unicef mi ha convinto. Dispongo che: immobili, titoli azionari, gioielli, contanti e la mia collezione d'auto, più un albergo a Cesena, tutto venga dato all'Unicef. Sono consapevole che dell'ammontare donato, il 39 per cento andrà per pagare dirigenti e dipendenti, per pagare le campagne pubblicitarie. E' giusto, lavorano, devono essere retribuiti. Anzi il 39 per cento è poco. Dispongo il permesso di trattenere per spese d'ufficio varie e trasferte, più acquisto mezzi ecc, il 75 per cento di quello che regalo. Di più direi di no, però vedete voi. Potrebbe esserci una necessità di usare il 100 per cento per acquistare la sponsorizzazione sulla maglia di calcio del Nottingham Forest.