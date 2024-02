Quando le prossime gare di Lisa Vittozzi ai Mondiali di biathlon? Occhio alla staffetta a coppie…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha fatto sognare nella prima parte dei2024 di. La fuoriclasse sappadina ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’individuale e l’argento nell’inseguimento, giganteggiando in maniera perentoria a Nove Mesto (Repubblica Ceca). L’azzurra sta facendo la differenza al tiro, con un complessivo 49 su 50 da sballo: 10 su 10 nella sprint chiusa al sesto posto, 19 su 20 nella pursuit che le è valsa la seconda piazza, 20 su 20 nella durissima 15 km conclusa in maniera trionfale.ha in programma altreaidie spera di essere assoluta protagonista. Appuntamento a giovedì 15 febbraio (ore 18.00) con la single mixed, dove dovrebbeggiare in coppia con ...