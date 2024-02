Quando gioca Sinner a Rotterdam | la guida al match contro Van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 - Parte mercoledì la rincorsa di Jannikalla posizione numero tre della classifica Atp. L’obiettivo è superare Daniil Medvedev, sconfitto nella finale degli Australian Open, ma assente al torneo indoor 500 di: una occasione per l’altoatesino. Il russo ha dato forfait e non potrà difendere il titolo conquistato nel 2023 ‘il mio corpo non è ancora pronto’, le sue parole dopo la dura finale in Australia, cosìpotrà scalare una posizione in classifica, anche se non sarà facile. A Jannik servirà vincere il torneo per superare il russo e diventare nuovo numero tre al mondo dietro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e la rincorsa al titolo olandese parte mercoledìil padrone di casa Botic Van de. Si sono già incontrati in Australia, ma non in Davis ...