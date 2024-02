Quando entra Mirko al Grande Fratello | tutto sull' incontro con Perla

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024)al? Manca pochissimo e finalmente i fan del reality e della ex coppia potranno scoprire se fra i due rinascerà l'amore. In casaincontrerà di nuovoVatiero, la sua ex fidanzata con la quale la storia d'amore è finita a Temptation Island. Troverà però an