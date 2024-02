Quale lezione ci lascia Javier Milei

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Sento un profondo disprezzo per lo Stato. Io ritengo che lo Stato sia il nemico, io penso che lo Stato sia un’associazione criminale. Di fatto lo Stato è un’associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d’accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato”. Questo uno dei più significativi passaggi della lunga intervista rita dal presidente argentino, a Nicola Porro, nel corso di Quarta Repubblica, in onda su Rete4. In estrema sintesi, si è trattato di uno spettacolare intervento anti-statalista senza precedenti, soprattutto in una Italia dominata da decenni di keynesismo a tutto tondo. Da questo punto di vista il coraggioso – se non addirittura temerario – approccio disi richiama in toto ad una celeberrima espressione di Ronald Reagan, ...