Quadarella regina dei 1 500 stile | oro-bis ai Mondiali di nuoto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doha, 13 febbraio 2024 – Ancora Simona, quattro anni dopo. La 25enne romana è ladei 1.500ai. All'Aspire Dome di Doha domina sin dai primi metri la gara più lunga in vasca e si impone con il tempo di 15'46"99 davanti alla cinese Bingjie Li (15'56"62) e alla tedesca Isabel Gose (15'57"55). Persi tratta del secondo oro mondiale nei 1.500, dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. Non c’era Katy Ledecky, la fuoriclasse che era assente anche quattro anni fa, ma Simona ha dato una dimostrazione di classe prendendosi la vittoria con pieno merito. Solo Federica Pellegrini, in tutta la storia delazzurro, come lei era riuscita a confermarsi campionessa mondiale in una stessa gara: davvero Simona ha compiuto un’impresa. Ed è arrivato in ...