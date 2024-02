Quadarella campionessa mondiale dei 1500 stile libero

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Azione trionfale e bracciate nell'oro per Simona, nuovadel mondo deicon tanto di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.ha vinto in 15'46"99 lasciandosi alle spalle la cinese Bingjie Li (15'56"62) e la tedesca Isabel Gose (15'57"55). L'azzurra a Doha è ritornata sul tetto del mondo nella distanza più lunga del nuoto tra le corsie dopo quasi cinque anni. La 25enne nuotatrice romana del Circolo Canottieri Aniene aveva conquistato l'oro nel 2019 a Gwangju. Le altre medaglie iridate neisl di Simona erano stati il bronzo nel 2017 e l'argento lo scorso anno. Dopo l'Europa, Simonasi è ripresa anche il mondo nella gara più lunga del nuoto tra le corsie. L'azzurra, 'regina del ...

