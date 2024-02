Può fare il cche vuole | Venier e Ghali | Cruciani sbotta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le polemiche legate al Festival della canzone italiana continuano. "Personalmente ritengo ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di censura rivolte a Mara. La sua storia parla da sola, ha sempre dato voce a tutti, è sempre stata dalla parte delle persone più deboli e indifese e nella sua vita si è sempre battuta in ogni occasione per la libertà di pensiero e non ha mai censurato nessuno, anzi. Evidentemente c'è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine": così si è espresso Marco Luci. L'autore di Domenica In, in un post su Facebook, è tornato sul caso, nato per l'interruzione di Dargen D'Amico e per la lettura, da parte della conduttrice, del comunicato dell'Amministratore delegato Rai Roberto Sergio, in risposta alle frasi dell'artistasul conflitto in Medio Oriente. E sul tema, nel ...