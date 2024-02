Puma Mostro inaugura la settimana della moda newyorkese

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo il lancio dello stivalex Ottolinger a settembre alladi Parigi,torna alla ribalta dopo 25 anni con l’iconica sneaker alla New York Fashion Week. L’evento “Welcome To The AmazingShow” è un’experience che sfida le convenzioni nello storico Park Avenue Armory, trasformato attraverso luci, proiezioni, elementi esperienziali e la performance musicale di Eartheater. Fonte: Ufficio stampa.New York Fashion Week. Heiko Desens, Direttore Creativo di, spiega: «Con questa sfilata abbiamo voluto celebrare il ritorno di una delle nostre icone più anticonvenzionali e di basso profilo. Sfruttando inoltre questo momento per rivelare alcuni concetti del ‘design’ che puntano chiaramente ...

Sono state le Puma Mostro a inaugurare la New York Fashion Week. La stagione delle settimane della moda sembra non finire mai e la metropoli americana ha dato il via alle passerelle con il Welcome To ...L'evento "Welcome To The Amazing Mostro Show" di Puma, si è tenuto durante la New York Fashion Week, e ha celebrato il ritorno della sneaker Mostro 2024, simbolo dell'innovazione e dell'identità del ...