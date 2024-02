Psi | Martelli | ‘caro Ugo non ti dimenticheremo | hai lottato per il patrimonio socialista’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma 13 feb. (Adnkronos) – "Caro Ugo, hai dedicato la tua vita al socialismo e al tuo partito e di questa nostra storia sei stato a lungo la voce, il testimone, il difensore pubblico. Hai fatto bene tutto quello che hai fatto ma per noi e per gli italiani sei stato e rimani il direttore dell?'Avanti!' il tuo, il nostro giornale, che ha meritato la tua fatica e il tuo sacrificio." Così Claudio, presidente della Fondazione Pietro Nenni, ricorda Ugo Intini, scomparso oggi. "Anche negli anni della disfatta della Repubblica e dei partiti che l?avevano fondata, a cominciare proprio dal Psi, non hai mai smesso di rivendicare -ricorda ancora l'ex ministro della Giustizia- i meriti e le conquiste del socialismo italiano e di rintuzzare le offese, le falsificazioni e le ingiurie di ben orchestrate campagne di odio e di discredito di destra e di sinistra. Socialista autonomista e riformista, innamorato di Nenni e di Craxi, sei rimasto per tutta la vita lo stesso che eri a vent?anni, scrivendo e lottando, anche negli anni della diaspora socialista, perché quelnon andasse disperso, dimenticato, perduto. Addio caro Ugo, come ti abbiamo voluto e ti vogliamo bene così non ti".