Psg-Real Sociedad | Alguacil | “Non una partita qualunque Luis Enrique mi ha elogiato? Ne capisce…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Non è una, immaginate cosa significa per me. Immaginate cosa significa essere qui oggi in un giorno così importante per il club, giocando per un posto nei quarti contro il Psg. Se noi abbiamo la nostra giornata e loro no… La prima cosa è pensare all’andata, a seconda di come andrà lainizieremo a pensare al ritorno”. Lo ha detto l’allenatore della, Imanol, alla vigilia della storica sfida negli ottavi di Champions League contro il Psg: “Loro sono diversi dall’Inter. Non c’è dubbio che il PSG abbia la rosa giusta per essere finalista. Il PSG deve arrivare in finale, ma il presidente ha già detto che siamo noi che vogliamo arrivarci”. E sulle parole di: “Ha parlato bene di me? Questo perché ...