PSG | Fabian Ruiz | «Ecco cosa penso del futuro di Mbappé»

Centrocampista del PSG, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions contro la Real Sociedad.

PAROLE – «? Kylian deciderà, non ne parliamo. Parliamo solo di calcio, nello spogliatoio l'unico tema è la partita di domani. Ha preso un colpo al ginocchio, ma ieri si è allenato e oggi è a disposizione per giocare, farà una grande partita».