Protesta trattori | Salvini | su Irpef agricola vittoria Lega

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 13 feb. (askanews) – “per gli agricoltori,”. Lo scrive il vicepremier, Matteo, su Instagram, a corredo di un fotomontaggio con un trattore verde davanti al Colosseo. “Inserita nel decreto Milleproroghe la norma per l’esenzione dell’agraria per i redditi fino a 10mila euro e il dimezzamento per quelli fino a 15mila euro. Unaper agricoltori, allevatori e produttori – aggiunge -. È un risultato importante, soprattutto perché fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. Laè e sarà sempre al fianco di chi porta i sani prodotti italiani sulle nostre tavole”, conclude il segretario leghista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

