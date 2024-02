Protesta dei trattori | Salvini | “Su Irpef agricola vittoria della Lega”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 13 febbraio 2024) MILANO – “per gli agricoltori,”. Lo scrive il vicepremier Matteo(foto) su Instagram, a corredo di un fotomontaggio con un trattore verde davanti al Colosseo. “Inserita nel decreto Milleproroghe la norma per l’esenzione dell’agraria per i redditi fino a 10mila euro e il dimezzamento per quelli fino a 15mila euro”, aggiunge. Una“per agricoltori, allevatori e produttori – puntualizza il leader– È un risultato importante, soprattutto perché fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. Laè e sarà sempre al fianco di chi porta i sani prodotti italiani sulle nostre tavole”, conclude il segretario del Carroccio. L'articolo L'Opinionista.