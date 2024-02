Proteggere cuori e portafogli a San Valentino evitando “truffe romantiche”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Con l’aumento delle frodi amorose su portali e app online, è cruciale adottare misure preventive persé stessi e i propri beni MILANO – Sanè ormai alle porte e per chi ha la fortuna di poterlo trascorrere con la sua dolce metà, non c’è alcun pericolo. Purtroppo però, a causa delle cosiddette “amorose”, non sempre il giorno degli innamorati si conclude con un lieto fine. La truffa amorosa è una tipologia di frode che si manifesta sempre più frequentemente e che ha delle caratteristiche ricorrenti: i “criminali romantici” conoscono le loro vittime in rete sulle piattaforme di dating e, mascherandosi da potenziali partner innamorati, creano una rete di inganni e sfruttano le emozioni di individui vulnerabili, fino a portarli addirittura ad investire e prestare il loro denaro o a fornire informazioni ...