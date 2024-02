Propaganda filo Gaza ma la sinistra grida alla censura degli artisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Festival di Sanremo ha fatto segnare un record di ascolti. Ma altrettanto da primato rischiano di essere le polemiche nel «dopo», conclusa una kermesse che prima della serata finale non aveva fatto registrare troppe scosse telluriche sul piano del confronto politico (le questioni su John Travolta, i fischi a Geolier e la querelle sul voto telefonico appartengono ad altri campi). Però l'appello dal palco di Ghali («stop al genocidio») e l'uscita di Dargen D'Amico nella Domenica In post festivaliera sull'immigrazione (interrotto da Mara Venier) hanno fatto scattare, di nuovo, la molla dello scontro. Su Ghali, in particolare, domenica si sono registrate reazioni da parte dell'Ambasciaore di Israele in Italia e dcomunità ebraica italiana, i quali hanno lamentato che nessuna parola è stata dedicata alle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, ...