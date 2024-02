Promozione Il Fiorano esonera mister Nobile Castelfranco | Bertetti finisce ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La sconfitta nel derby con la Sanmichelese è costata la panchina a Cosimo(foto),to dalpenultimo ine reduce da 5 sconfitte di fila (un solo punto nelle 6 gare del 2024). Una svolta che era attesa, ma che è arrivata in anticipo visto che si pensava, in base alle parole del ds Omar Ferrari, che al tecnico venisse data un’ultima chance domenica a Scandiano. "Una decisione sofferta – spiega Ferrari – lo ringrazio per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrata, ma purtroppo il calcio vive di risultati ed io per primo devo prendermi la responsabilità dell’andamento di questa stagione". Per la successione una delle ipotesi è quella di una soluzione interna, che come l’anno scorso portò a Leo Matta, responsabile del settore giovanile che guidò i biancorosso nel finale alla ...