Profumeria Meroni | l’essenza della storia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Due negozi, un’unica passione. Quella legata ai profumi. Una passione che viene da lontano, perché Andrea e Gianpietro, titolari rispettivamente delle profumerie di via Carlo Alberto 23 e di via Mantegazza 8, sono figli di Giovanni, classe 1932, morto nel luglio 2022. Giovanniaveva iniziato giovanissimo a lavorare nella“Rinnovamento“ di via Italia, gestita da Enrico Tagliabue. Nel 1955 il grande passo:senior si mette in proprio e apre un negozio in via Carlo Prina 45. Nel 1969 lo ingrandisce e le vetrine diventano quattro. L’attività si espande con le nuove sedi di via Mantegazza, inaugurata nel 1989 e di via Carlo Alberto, aperta nel 1999. Quest’ultima è appunto gestita da Andrea, 54 anni, laureato in architettura. "Ho iniziato a lavorare con mio padre – ...