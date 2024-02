Processo Rigopiano | Nuova Sentenza Attesa in Corte d' Appello

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'Aquila - Dopo un lungo iter processuale, mercoledì 14 febbraio segna il verdetto di secondo grado per il tragico disastro dell'Hotel, avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga investì e distrusse il resort alle pendici del Gran Sasso, causando la morte di 29 persone. L'aula dellad'dell'Aquila ospiterà la lettura del dispositivo di, prevista a porte chiuse dopo le 16, dopo oltre due mesi di udienze. Il collegio dei giudici, presieduto da Aldo Manfredi, dovrà esaminare i numerosi ricorsi presentati, compreso quello della procura di Pescara, che contesta l'assoluzione per 25 dei 30 imputati. Tra i condannati in primo grado figurano il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e dirigenti della Provincia di Pescara. Tuttavia, molti degli imputati principali sono stati assolti ...

