Processo alla Fondazione Open | Renzi | “La giunta del Senato autorizzi i pm al sequestro delle mie mail”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 – «Sono favorevole all'autorizzazione almie, il mioè sostanzialmente finito. Anche se ildicesse no all'autorizzazione io voterò sì, poi allego il materiale oggetto della contestazione, circa tre e, agli atti della difesa. Ai fini delnon cambia nulla». Queste le parole leader di Italia Viva Matteodopo la riunione delladel Regolamento delche deve decidere sulla richiesta della Procura di Firenze di autorizzazione aldella corrispondenza del parlamentare sul caso. «Nel merito la Consulta - precisa - dice che l'autorizzazione deve essere preventiva non postuma».

La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Corsiglia, 24 anni, per per gli abusi compiuti su una diciannovenne in una ... (ilgiornaleditalia)

Chemi Peres , figlio dell'ex premier israeliano ed ex premio Nobel per la pace nel 1994 Shimon Peres è stato intervistato in ESCLUSIVA dal Giornale ... (ilgiornaleditalia)

Nuova udienza oggi del Processo per l’omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023. In aula è stata evidenziata la preparazione del ... (ilnotiziario)

Il Giudice Monocratico del tribunale di Foggia, dott.ssa Flavia Accardo, dopo 44 udienze durate in totale quasi sei anni, ha pronunciato la sentenza di primo grado nel processo a carico delle “maestre ...“La raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari è fondamentale per migliorare le prestazioni infermieristiche e al tempo stesso rendere più snelle le procedure per i cittadini, senza violare la ...Tanya Yashenko, la modella bielorussa ex fidanzata del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, è stata rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio ...