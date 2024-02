Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa circuito dalla modella | 37enne rinviata a giudizio

(Di martedì 13 febbraio 2024) La pubblica accusa non sembra avesse dubbi circa il fatto che laex, T.Y., avesseildie a questo punto anche il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma vuole vederci chiaro, visto che ha accolto la richiesta di rinvio aper circonvenzione di incapace a carico della donna. Laexsarà processata per circonvenzione di incapace (ilcorrieredellacitta.com)Sembrava un amore da favola quello della coppia. Una exdi 37 anni e undi 54. La storia che tanti sognano, nella quale tutto sembrava filare alla perfezione. Seppure familiari del nobiluomo e investigatori ritengono che ...

