Prima di città 30 anche a Napoli | si pensi alle dimensioni delle auto Soprattutto in centro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alla base dell’impianto urbanistico dellagreca che ancora costituisce il nostrostorico (Teresa Tauro,greca. Alla scoperta dellaantica. Intramoenia Ed. 2023) c’è un modello di ispirazione filosofica ionico-pitagorica (Talete e Pitagora), paradigma di una “ideale” per tutti i secoli successivi. Nea polis, laNuova, viene ad essere tracciata e costruita secondo precisi e perfetti modelli geometrici al primo scopo di assicurare ai suoi cittadini tramite l’architettura e l’urbanistica la migliore vivibilità e quindi salute in perfetta armonia con la Natura di quello che è e resta uno dei luoghi più belli del mondo. In tutti i circa 25 secoli successiviè rimasta sostanzialmente immutata nel suo...