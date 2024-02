Prima Categoria | il tecnico Bolognesi ha riportato i suoi ad un punto dalla capolista Centese | Eravamo a meno undici | abbiamo resistito» La X Martiri ora ci crede | Mancano tante gare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cade in casa sotto i colpi del Ravarino quarto in classifica la, terza sconfitta stagionale, un passo falso che riduce a una sola lunghezza il vantaggio sulla Xe riapre la lotta per la promozione di un campionato che sembrava già vinto. La dirigenza getta acqua sul fuoco e invita a mantenere i nervi saldi, ma sul web cominciano ad affiorare i fantasmi dell’anno scorso, con alcuni tifosi che chiedono addirittura il cambio della guida tecnica. "E’ solo un incidente di percorso – commenta Federico Bonacorsi, tra i migliori in questo primo scorcio di campionato – ogni tanto può capitare una partita così. Nongiocato male, siamo stati superiori al Ravarino, solo che rispetto ad altre occasioni non siamo riusciti a metterla dentro mentre i nostri avversari hanno capitalizzato allaopportunità". ...