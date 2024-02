Prima Categoria Frugesport | che impresa in rimonta Pari per l’Azzurra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)della capolista del girone G, il, che vince in2-1 in casa della Pianta, segnando negli ultimi 10’ con Di Giuseppe e Bangoura (foto). I ravennati allungano a +8, visto ildi Savio (0-0 col Savarna) e San Vittore (3-3 a Modigliana). In codaottiene 1 punto (1-1 con Predappio). Girone E: vittoria casalinga della Virtus Faenza per 1-0 con gol di Dalmonte sul Valsetta. 19ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Meldola 0-4 (40’ st De Pascalis, 2’ st Raggi, 34’ st De Pascalis, 50’ st Rinaldini), A. Romagna-Sp. Predappio 1-1 (40’ pt Castagnoli (A), 10’ st rig. Tani), Carpena-Santagata Sport 2-1 (12’ pt Iacovelli (C), 44’ pt rig. Manica (C), 24’ st Tamburini), F. Ghiaia-Edelweiss 0-2 (20’ pt Pellegrino, 42’ pt Mingozzi), Modigliana-S. Vittore 3-3, ...