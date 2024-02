Prevenzione | tornano le visite gratuite di “La mani sui cuori”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 18 febbraio 2024, presso la scuola di Via Roma, si terrà una giornata dimedica dedicata ai cittadini di Montefredane. L’Amministrazione comunale in collaborazione con l‘Associazione “lesui” guidata dal dr. Franco Russo ed il suo il team di medici, ha inteso organizzare una iniziativa dedicata allasanitaria, durante la quale saranno effettuate gratuitamentespecialistiche ed esami strumentali dedicati all’intera cittadinanza della comunità della Valle del Sabato. I cittadini potranno effettuare diversespecialistiche che è possibile prenotare nelle modalità indicate: Otorinolaringoiatria Dott. Pasquale Capriglione, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00; Sig.ra Elianna Iannaccone – Tel. ...