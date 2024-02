Pressioni su Israele per una tregua | Tajani | Reazione sproporzionata e troppe vittime civili

(Di martedì 13 febbraio 2024) "fermi le operazioni militari a Rafah". Stesso appello da Usa e Cina. Il presidente americano Joe Biden ha ribadito al primo ministro israeliano Benjamyn Netanyahu la richiesta di interrompere l'offensiva a Rafah in assenza di un "piano credibile" per proteggere più di un milione di...

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Roma, 13 feb. (askanews) – Franchigia per esentare dal pagamento i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro, e la riduzione del 50% dell’importo da pagare per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 e ...Gli agricoltori belgi hanno bloccato le strade che portano al porto di Anversa, il secondo porto più grande per il trasporto merci in ...L’attacco a Rafah conferma le intenzioni del governo Netanyahu: l'analisi della presidente di Lettera22 per "Valigia blu" ...