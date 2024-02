Presentazione Ferrari F1 2024 | la diretta | si alza il velo sulla nuova SF-24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio- Oggi lapresenterà lamonoposto di Formula Uno, la SF-24. L’ultimo bolide creato da Maranello sarà svelato ina mezzogiorno sul sul sito della Rossa e anche sul suo canale YouTube. Per accontentare i fan più fedeli dellasul profilo X sono già apparsi alcuni video rivelazione, uno mostra i numeri delle due monoposto: 55 e 16. Il 6 febbraio era stata montata e accesa per la prima volta la power unitmonoposto: in quell'occasione la scuderia di Maranello aveva diffuso un filmato sull'azienda alla mattino, con in sottofondo il rombo della SF-24. L'esordio ufficiale in pista sarà per il Gran Premio del Bahrain il 2 marzo, per quella che sarà la quarta e ultima stagione per la coppia Charles Leclerc-Carlos ...

Il lancio delle auto per la stagione 2024 di Formula 1 è in pieno svolgimento. Oggi è il turno della Ferrari di svelare la SF-24 che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nella prossima stagione. Della nuova Ferrari SF-24 che sarà svelata domani, il 13 febbraio 2024, si è già scritto parecchio negli ultimi due mesi, cercando di prefigurare la nuova monoposto della…