Premier League 2023 2024 | il Chelsea vince nel recupero | 3-1 al Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Iltrova neli gol della vittoria. Al Selhurst Park, Lerma alla mezz’ora porta in vantaggio il, poi i Blues pareggiano con Gallagher a inizio ripresa e in pienocompletano la rimonta ancora con Gallagher (91?) ed Enzo Fernandez (94?) per il definitivo 3-1. Con questa vittoria Mauricio Pochettino sale al decimo posto in classifica con 34 punti, lontano comunque dalle zone europee. SportFace.