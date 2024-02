Premi SIAE-RomaVideoclip Sanremo 2024 assegnati a Clara e Diodato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Idedicati al Festival disono statie aGrande successo ed emozioni per ispeciali24. L’Evento si è svolto il 9 febbraio pressoCasa della Musica, con un incontro tra cinema e musica che assegna da alcuni anni i, per il brano ed il videoclip presenti al Festival, sezione rivelazione e big.o rivelazione aper il videoclip Diamanti Grezzi, regia di Attilio Cusani, produzione Borotalco.tv mentre ilo Speciale Il cinema incontra la musica aper il ...

Un grande successo annunciato che ha regalato al pubblico presente tanta emozione per i premi speciali SIAE-ROMAVIDEOCLIP Assegnati a Sanremo durante Il 74° Festival. L'evento si è svolto il 9 febbrai ...È trascorso un anno dalla scomparsa del cantautore Alan Wurzburger (12 febbraio 2023) e Inbilico, società di produzione di cinema e teatro, annuncia che il progetto di documentario ALAN - Il Racconto ...Sanremo, 12 feb. (askanews) - Il festival di Sanremo 2024 è stato anche un'occasione per toccare temi sociali e affrontare, non solo in musica, argomenti come la violenza sulle donne e il tumore al se ...