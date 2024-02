Preghiera del mattino 13 Febbraio 2024 | “Aiutami a collaborare”

Bernadette Soubirous è una delle ultime cui la sapienza umana farebbe appello per portare un messaggio celeste, il Signore invece sceglie proprio ... (lalucedimaria)

“Risveglia in me la carità” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima ... (lalucedimaria)

“Fammi sentire che non sono solo” . Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo ... (lalucedimaria)

Il Papa invita in ogni occasione a rivolgersi a Dio, per lui e per tante situazioni del mondo. Il teologo Narvaja inquadra questa richiesta nel dialogo con il Padre, i fratelli, la vita ...Si chiamano Massimo Carandente e Sabrina Fina, convivente, di 41 e 50 anni, entrambi di Palermo, le due persone fermate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese con l’accusa di omicidio plur ...Si erano stabiliti nella villetta dell’orrore con l’obiettivo di scacciare i demoni. È stata una carneficina. Una coppia di palermitani sarebbe stata ...