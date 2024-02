Poule scudetto invariata con il Sassuolo che blinda il quinto posto; il Milan giocherà la Poule Salvezza

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tre successi interni e due esterni il bilancio della XVI giornata del campionato di serie A che vede la Roma consolidare il primato in classifica ed ilipotecare il piazzamento.Successo esterno della Roma sul campo del Napoli; vittoria di misura delsul; punteggio tennistico per l’Inter sul campo del Pomigliano; vittoria di misura della Fiorentina sulla Sampdoria; pokerissimo della Juventus sul Como. Nei prossimi giorni si ritorna a giocare per il turno infrasettimanale che vedrà la XVII giornata spalmata tra martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 Febbraio. Tutte le partite e la classifica: PARTITE XVI GIORNATASabato 10 FebbraioNapoli – Roma 0-11-0Domenica 11 FebbraioPomigliano – Inter ore ...

