Potenza-Avellino | i convocati di Pazienza | forfait alla vigilia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 21 Armellino, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca; Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori. REPORT Jacopo Dall’Oglio in seguito ad un fastidio accusato nel corso di– Messina ha praticato esami strumentali. Questi ultimi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Ha iniziato il programma di terapie. Indisponibili per ...

