Portulaca | come coltivare e dove tenere il fiore di seta

(Di martedì 13 febbraio 2024) Conosciuta anche per i suoi graziosi fiori gialli, chiamati “fiori di”, laè una pianta officinale erbacea che trova largo uso in cucina. In Italia è molto diffusa e cresce spontaneamente nei terreni, soprattuttoil clima è più caldo e soleggiato: non teme infatti l’aridità, bensì le temperature fredde. Inoltre è davvero facile da, sia in giardino che in vaso. Scopriamo qualcosa in più su questa pianta., caratteristiche della pianta Esistono diverse varietà di, quasi tutte usate per soli scopi ornamentali: l’unica che può essere veramente considerata commestibile è laoleracea, chiamata anche porcacchia o erba fratesca. Si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Portulacee, probabilmente ...