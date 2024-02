Porte aperte agli studenti delle superiori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Workshop, laboratori creativi, mostre. E ancora: incontri con docenti e iscritti, presentazioni, testimonianze. La formula degli Open days dell’Università di San Marino nel 2024 offrirà una combinazione di esperienze e informazioni elaborati per permetterescuoleattualmente in cerca del corso di laurea giusto, ma non solo, una scelta costruita su basi consapevoli e complete. Per farlo i programmi triennali e magistrali in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Design apriranno leloro sedi venerdì 23 e sabato 24 febbraio insieme ai percorsi in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, e Comunicazione e Digital Media. Appuntamento nel centro storico del Titano e a Dogana, dove sono previste attività che permetteranno ai ...