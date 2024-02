Ponte Stretto | Schlein | ?Pd firma esposto | progetto sbagliato e dispendioso?**

È morto a 82 anni al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato a causa di una malattia, Ugo Intini, storico esponente del Partito Socialista Italiano e stretto collaboratore di Bettino Craxi. Intini ...Ponte sullo Stretto, che scontro tra De Luca, Germanà e Nicotra: pareri discordanti e polemiche sulla costruzione dell'infrastruttura stabile ..."Le argomentazioni del ministro Salvini, che definisce la riduzione "solo contabile" e non sostanziale, non convincono per nulla" ...