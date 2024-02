Ponte Messina | Conte | ‘contrari a progetto senza senso'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - “Siamo contrari aldelsullo stretto di, è unse non si realizzano le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria e non hain questo momento bloccare tanti finanziamenti e togliere fondi di coesione essenziali per lo sviluppo anche sociale della Sicilia e della Calabria per destinarli a un'unica infrastruttura che poi non sappiamo semmai se si farà”. Cosi il presidente del M5S Giuseppeparlando con i cronisti in piazza della Minerva dopo la proiezione del film “Palazzina Laf” di Riondino.