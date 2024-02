Pnrr | C Fiorentino | al via i primi interventi contro il rischio idrogeologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 14 febbraio 2024 – L’aggravarsi della crisi climatica ed il succedersi di fenomeni atmosferici estremi sta rendendo non più rinviabile una strategia, anche locale, in grado di contrastare il crescente. “Il nostro comune con un percorso di progettazione iniziato negli scorsi anni è riuscito ad ottenere nel 2023 oltre 1,5 milioni per l'esecuzione di ben 5a dimostrazione che attraverso un lavoro di programmazione si possono ottenere importanti risultati a favore del territorio” dichiara il vicesindaco Devis Milighetti. Su bacini idrografici che hanno subito per alcuni decenni una crescita esponenziale del territorio urbanizzato non basta fermare il consumo di suolo. E’ necessario tornare indietro, restituendo alle aree urbanizzate la capacità di laminare ed infiltrare l’acqua di pioggia. Serve ...