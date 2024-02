Pnrr | Bonelli | ‘Governo refrattario a controlli e a informazione | ascolti allarme Corte Conti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – ?Dopo il bavaglio all’e gli attacchi alla Magistratura, ora sicuramente il Governo attaccherà di nuovo ladei Conti semplicemente perché fa il suo mestiere. E invece i suoi allarmi non dovrebbero essere ignorati, bensì presi come serio monito per correggere il tiro”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo.“Le cifre parlano chiaro – continua – il danno economico causato dalle condotte illecite nel contesto delè già ingente e destinato a crescere, se non si interviene con decisione. È inaccettabile che, di fronte alle gravi irregolarità evidenziate nella gestione del, il partito di Meloni proponga di prorogare lo scudo erariale, che limita le contestazioni per danno erariale ai soli casi di dolo o inerzia: è un chiaro segnale che non si vuole affrontare il problema alla radice ma si preferisce mettere una pezza temporanea che non farà altro che aggravare la situazione?. L'articolo CalcioWeb.