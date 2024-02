Pneumatici abbandonati in località Scalzapecora tra Qualiano e Villaricca

(Di martedì 13 febbraio 2024)train. Una nuova segnalazione dei cittadini . Una triste prassi che ancora una volta dimostra l’evasione fiscale e l’abbandono sul territorio di ciò che non si può smaltire regolarmente. Ancora una volta il territorio è preda di persone che per il proprio tornaconto esitano a mettere a rischio la salute dei cittadini. Il rischio è sempre lo stesso il rogo dei rifiuti. Lenti gli interventi dei rifiuti e ciò comporta che i responsabili sono sempre un passo avanti. A segnalare la circostanza un cittadino che ha mandato foto in redazione. Necessario monitorare con occhi elettronici il territorio all fine assicurare la giusta punizione a coloro che si prestano a queste pratiche. I cittadini auspicano una rapida ...

Elettrodomestici, pneumatici e anche un motociclo abbandonati in una discarica abusiva vicino al lago di Albano ...Uno scempio senza fine. Tra quelle storiche e quelle che continuano a spuntare, il territorio è disseminato di discariche abusive. Tra le più datate c'è quella esistente lungo via Antica Sferracavalli ...«L’ultima arrivata è una lavatrice». L’elettrodomestico non più utilizzato è solo uno dei tanti rifiuti abbandonati in via Correcchio, precisamente ...