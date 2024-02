Playlist serie A | CDK come Annalisa | e Belotti vinceLa noia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) De Ketelaere-. “Mi lasci sprofondare prima, e dopo su, appena mi riprendo ti lascio un messaggio”. Il Milan l’ha lasciato andare in prestito all’Atalanta questa estate dopo una stagione deludente in rossonero. Prima l’oblio, ora la rinascita; le prestazioni straordinarie del talento belga cominciano ad essere tante, l’ultima contro il Genoa condita da un gol stratosferico. Stop tra le linee e tiro diagonale fulminante, una vera e propria saetta. Un gol da far vedere alle scuole calcio.. De Ketelaere si è ripreso e al Milan il messaggio l’ha lanciato forte e chiaro. Theo Hernandez- Irama. Dopo un inizio stagione sottotono, Theo sta tornando ai suoi livelli, e il Milan ne aveva bisogno. “Quando tu non c’eri passavano i mesi, e in un secondo tutto intorno era invisibile”. Nei mesi in cui Theo ha reso meno, il Milan ne ha risentito, il francese è fondamentale per ...