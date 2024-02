Più importante rispetto al tennis | Jannik Sinner | la lezione del campione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Via oggi, lunedì 12 febbraio, al torneo Atp 500 di Rotterdam dove sarà impegnato anche, al ritorno in campo dopo il trionfo in finale contro Daniil Medvedev. Il 22enne altoatesino ha parlato di questa opportunità come “un nuovo torneo” e “una nuova occasione per provare a giocare un buon. E non vedo l'ora che torni a giocare”.è reduce dai festeggiamenti di Roma dopo il successo di Melbourne: “Sono stati giorni un po' folli — le sue parole — Ho incontrato forse le persone più importanti in Italia, è stato bello. Un grande onore. E ho sentito l'amore dei fan”.: “Il mio gioco simile a Djokovic, scivoliamo alla stessa maniera” Dopo Rotterdam, sarà la volta delle tappe statunitensi di Indian Wells e Miami, poi arriverà la stagione sulla terra rossa e ...