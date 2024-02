“Pirata Pantani” | l’omaggio di Rai Teche al campione a 20 anni dalla morte

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) In ricordo di Marcoa 20scomparsa, Raipubblica – da mercoledì 14 febbraio su RaiPlay – “”, una raccolta di materiali d’archivio che ripercorre le prime vittorie e alcune tra le imprese più celebri del ciclista passato alla storia come il più grande scalatore di tutti i tempi. L’antologia … L'articolo proviene da Sport in TV.