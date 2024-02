Pigneto – Controllo del territorio | Denunciate sei persone

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario didelnel quartiere, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. L’azione rientra nell’ambito di un ampio piano strategico, pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 28enne straniero, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, responsabile ...