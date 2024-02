Pieve | lo studente accoltellato ad una gamba è tornato a scuola Il preside | “Altruismo dai compagni”

(Di martedì 13 febbraio 2024)Emanuele, 13 febbraio 2024 – A una settimana dall'aggressione allodellaper Cuochi, Pasticceri e direttori di sala e Bar di Afol ilha scritto una lettera a tutte le famiglie degli studenti spiegando cosa è accaduto e elogiando il comportamento maturo e altruista di molti allievi che si sono adoperati per stare vicino aimaggiormente scossi. Da lunedì il sedicenne aggredito ha fatto ritorno acon le stampelle. È stato accolto da abbracci da parte die professori. “Quello che è accaduto lascia in noi una profonda amarezza ma ci conforta sapere che diversi studenti si sono comportati in maniera esemplare dimostrando ununa maturità e un'attenzione che allevia in parte il senso di ...

Uno Studente 15enne è stato accoltellato fuori dalla scuola a Pieve Emanuele , vicino Milano : è in codice rosso per una grave emorragia . Fermato un ... (notizie.virgilio)

Aveva peso molto sangue ma fortunatamente il fendente non aveva colpito organi vitali. Presto la visita di compagni e docenti ...Nel corso dell'interrogatorio il ragazzo si è difeso dicendo di aver agito per proteggere un'amica. Secondo gli inquirenti il giovane, prima dell'aggressione, aveva già intimidito la vittima ...MILANO, 08 FEB - Deve restare in carcere, e non più con l'accusa di lesioni aggravate ma con quella più grave di tentato omicidio, il 18enne arrestato nel pomeriggio di due giorni fa per aver accoltel ...