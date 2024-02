Pierluigi Pasino | da Lidia Poët a Mameli | quando la storia diventa pop

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) "I libri di? Bisogna saperli raccontare nel modo giusto". La nostra intervista a, che dopo Enriconella serie NetflixGiuseppe Mazzini nella miniserie Rai- Il ragazzo che sognò l'Italia. "L'unica condizione possibile per una crescita sociale secondo me, è la parità e la libertà. E la democrazia, senza però avere la presunzione di esportarla...". Dieci minuti con, tra le stanze della Rai in Viale Mazzini, a parlare di diritti, di personaggi storici - "non così pallosi comeli studiavamo", ci dice - e poi delle assonanze tra la serie, nel quale interpreta Giuseppe Mazzini, e lo show Netflix La legge di, ...