Pierdante Piccioni | il medico pavese che perse la memoria e ispirò la serie Doc | “I ricordi? Sono la nostra anima”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pavia, 13 febbraio 2024 – “Ila. E non si vive senza"., ilche ha perso dodici anni diin seguito a un incidente stradale e la cui storia ha ispirato la fortunata“Doc-Nelle tue mani”, non ha alcun dubbio: "Rivoglio i miei, ne ho bisogno come i cetacei che pur vivendo nell’acqua, hanno bisogno di uscirne per respirare. Farò una stimolazione transcranica più potente per recuperare il mio passato che per me è come l’ossigeno". E lo ribadisce con un nuovo libro, “Io ricordo tutto”. Perché i suoitanto importanti? "Perché quello che siamo oggi dipende ...