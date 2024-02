Piccoli Brividi | Disney conferma la Stagione 2 | ecco la trama principale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il rinnovo tanto sperato dai produttori è statotoha annunciato di aver dato il via libera alla secondadiper+. Prodotta da Sony Pictures Television, la nuovasarà composta da otto episodi e presenterà un nuovo capitolo della saga con un tocco antologico: una storia, un'ambientazione e un cast nuovi di zecca basati sulla serie di libri di R.L. Stine, bestseller mondiali di Scholastic. La notizia è stata annunciata durante il Television Critics Association Winter Press Tour 2024 che si è tenuto a Pasadena, in California. Su queste pagine trovate la recensione di2, la sinossi Nella prossima …

