Picchia la ex e le modifica le playlist di Spotify per insultarla | 38enne di Torino condannato per stalking

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per anni l’hata e insultata per convincerla che non poteva stare con nessun altro. Lei alla fine l’ha denunciato e fatto condannare a 2 anni per. L’uomo, unresidente a, ha patteggiato la condanna e ha risarcito la ex. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Agli inquirenti la 31enne ha raccontato gli insulti e le botte ricevuti mentre erano insieme. La relazione, iniziata nel 2019, era terminata nel 2022, dopo che la giovane era diventata anoressica e aveva tentato il suicidio. Lui, un pilota di rally, ha continuato a perseguitarla: una sera l’ha raggiunta sotto l’abitazione di alcuni amici, sfrecciandole accanto con la vettura, per poi bloccarla e costringerla ad allontanarsi con lui sotto la minaccia di un cacciavite. Lei per paura ha accettato di riprendere la relazione. ...