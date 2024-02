Picchia i figli per impedirgli di raccontare al papà i suoi tradimenti | 28enne arrestata

(Di martedì 13 febbraio 2024)va idi 6 e 9 anni per impedire che rivelassero al marito le sue relazioni extraconiugali e quando ha scoperto che l’avevano fatto di nuovo, armata di forbici li ha inseguiti tutti, costringendoli a fuggire nel cortile condominiale : è quanto è successo ieri pomeriggio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove una donna incensurata di 28 anni è finita in manette. La donna, armata...

Insegue con le forbici e picchia i figli per nascondere il tradimento: è stata arrestata dai carabinieri una 28enne incensurata di Sant'Antimo ...È emerso che già in passato la donna aveva picchiato i figli perché non rivelassero l'esistenza dell l'amante SANT'ANTIMO – Arrestata per maltrattamenti in famiglia. È l'epilogo dell'intervento a Sant